Frankfurts Glasner baut Europa-Finalist komplett um

Frankfurt/Main (dpa)

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner hat nach dem Einzug ins Finale der Europa League zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Drei Tage nach dem Halbfinal-Sieg über West Ham United verzichtet der Österreicher am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach auf fast alle Stammkräfte. Verteidiger Martin Hinteregger (Oberschenkel) und Mittelfeldspieler Djibril Sow (gebrochene Nase) haben sich am Donnerstag verletzt. Auch Jens Petter Hauge, Rafael Borré, Daichi Kamada, Sebastian Rode, Filip Kostic und Ansgar Knauff stehen nicht in der Startelf.

Von dpa