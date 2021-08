Frankfurts Hauge freut sich auf Treffen mit Kumpel Haaland

Eintracht Frankfurts neuer Offensivmann Jens Petter Hauge fiebert dem Bundesliga-Auftakt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund entgegen. Denn dort würde es ein freudiges Wiedersehen mit Landsmann Erling Haaland geben. «Wir sind gute Freunde, haben gemeinsam in der Jugend-Nationalmannschaft gespielt. Natürlich ist er ein fantastischer Spieler, der schwer zu stoppen ist», sagte Hauge am Donnerstag.