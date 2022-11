Frankreichs Deschamps: Dembélé ist erwachsener geworden

Al-Wakra (dpa)

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat dem früheren Dortmunder Ousmane Dembélé einen erfolgreichen Reifeprozess bestätigt. «Er ist durch eine schwierige Phase gegangen mit einigen schwereren Verletzungen. Aber er ist in dieser Zeit auch erwachsener geworden», sagte Deschamps am Freitag über den Flügelstürmer, der beim 4:1 zum Auftakt gegen Australien in der Startelf stand. «In defensiver Hinsicht hat er große Fortschritte gemacht. Wenn er nach hinten arbeiten muss, tut er das», sagte Deschamps: «Und offensiv kann er dem Gegner jederzeit Probleme bereiten, weil er so schnell und talentiert ist. Er muss nur noch effektiver werden. Er hat gegen Australien kein Tor geschossen, aber er hat eines schön vorbereitet.»

Von dpa