Eine Frau ist in Essen auf offener Straße niedergestochen und dabei verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde nach der Tat am Montagabend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Angriffs in der Straße Kamperfeld sowie weitere Details waren zunächst unklar.