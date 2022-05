Frau aus brennender Wohnung gerettet: Lebensgefahr

Die Frau schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Am Morgen hatten Nachbarn die Feuerwehr wegen eines Brandes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerufen. Die Einsatzkräfte fanden dort die Frau und ihre Katze und retteten beide ins Freie. Ein Rettungswagen brachte die 71-Jährige in ein Krankenhaus, die Katze wurde nach erster Versorgung in ein Tierheim gebracht. Die Brandursache muss der Polizei zufolge noch ermittelt werden.