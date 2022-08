Frau bemerkt Brand im Baum-Inneren: Langer Löscheinsatz

Grevenbroich (dpa/lnw)

Eine aufmerksame Spaziergängerin hat wahrscheinlich einen Waldbrand in Grevenbroich verhindert. Die Frau habe am Sonntag in einem kleinen Waldstück einen Schwelbrand im Wurzelwerk und im Inneren eines hohlen Baumes bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mit einem Eimer Wasser habe die Frau erste Löschversuche unternommen und damit wohl eine Ausbreitung des Brandes verhindert, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Von dpa