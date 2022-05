Frau durch Mitbewohner in Wohngemeinschaft schwer verletzt

Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelten wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Den Abgaben zufolge soll in der Wohngemeinschaft ein 24 Jahre alter Mann die 43-jährige Mitbewohnerin mit einem Messer angegriffen und ihr schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Der 24-jährige Tatverdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen, berichtete die Polizei. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus in Minden gebracht und dort notoperiert. Eine Mordkommission ermittelt.