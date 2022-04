Frau hebt Hörer von Telefon ab: Explosion in Gartenlaube

Dortmund (dpa)

Beim Ausräumen einer Gartenlaube in Dortmund hat eine Frau ein altes Telefon entdeckt, aus Neugier den Hörer abgehoben - und eine kleine Explosion ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch schilderte, war die Dame in der ungenutzten Laube auf den alten Apparat mit Wahlscheibe und Kabel aufmerksam geworden.

Von dpa