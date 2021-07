Frau klaut drei Brautkleider: Kinder lenken Verkäuferin ab

Eine unbekannte Frau hat in Hamm drei Brautkleider im Wert von 3000 Euro aus einem Brautmodegeschäft gestohlen. Unterstützt wurde sie dabei von einem Mann und einigen Kindern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Unbekannte hatte das Geschäft am Mittwochnachmittag mit einem etwa 12-jährigen Mädchen betreten. Nach kurzer Zeit kam ein Mann und mehrere weitere Kinder dazu. Sie lenkten die 47-jährige Verkäuferin ab, indem sie wild im Laden herumliefen. Währenddessen ging die Frau nach Aussage der Zeugin mit dem Mädchen und mehreren Kleidern in eine Umkleidekabine. Ob sie darin die Kleider anprobierte, sei unklar, so die Polizeisprecherin. In jedem Fall verließ die gesamte Gruppe den Laden einige Minuten später mitsamt ihrer weißen Beute. Wie viele Kinder beteiligt waren, war am Donnerstag zunächst nicht bekannt.