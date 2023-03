Frau lebensgefährlich verletzt: Ehemann festgenommen

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Eine Frau ist in ihrer Wohnung in Mülheim an der Ruhr lebensgefährlich verletzt und ihr Ehepartner festgenommen worden. Der 56-Jährige hatte sich am Mittwoch mit seiner 50 Jahre alten Frau eingeschlossen, verdächtige Geräusche drangen aus der Wohnung, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei in Essen berichteten. Polizeibeamte traten die Tür ein und trafen auf den Tatverdächtigen und seine Frau. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch am Donnerstag schwebte sie noch in akuter Lebensgefahr.

Von dpa