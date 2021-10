Frau lebensgefährlich verletzt: Tatverdächtiger meldet sich

Essen (dpa/lnw)

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Essen soll am Montagmorgen ein Mann eine 26-Jährige lebensgefährlich verletzt haben. Sie sei mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei gehe nach ersten Ermittlungen von einer Beziehungstat aus, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein Tatverdächtiger hatte sich kurz darauf bei der Polizei gemeldet. Er werde zur Zeit vernommen.

Von dpa