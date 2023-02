Frau setzt Auto zurück: Wartender Bruder stürzt und stirbt

Minden (dpa)

Beim Ausparkmanöver seiner Schwester ist ein 37 Jahre alter Mann gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Dabei soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei die 34-Jährige in der Nacht zu Samstag ihren Wagen rückwärts gesetzt haben, vermutlich um ihren wartenden Bruder dann einsteigen zu lassen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Der 37-Jährige stürzte jedoch zu Boden und wurde schwer verletzt. Ob er von dem Auto erfasst wurde oder aus anderen Gründen zu Fall kam, war demnach noch ungeklärt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er am Samstagnachmittag starb.

Von dpa