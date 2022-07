Frau und Sohn tot im Rhein: Doppelmordprozess hat begonnen

Wegen der Vaterschaft habe er «soziale Konsequenzen» gefürchtet, hieß es in der am Mittwoch vorgetragenen Anklage - unter anderen von seiner Freundin, einer anderen Frau, die er habe heiraten wollen. Zudem habe er keinen Unterhalt zahlen wollen. Daher habe er Mutter und Sohn auf einem Feldweg erstochen und die Leichen in den Rhein geworfen.

Die tote Frau war damals im Hafen im Kölner Stadtteil Niehl gefunden worden. Schnell gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Einen Tag später wurde auch das Kind im Rhein entdeckt.

Der Anwalt des Angeklagten erklärte, dass sich der Deutsche zum Prozessauftakt nicht zu den Vorwürfen äußern werde. Für das Verfahren hat das Gericht Verhandlungstage bis Anfang September geplant.