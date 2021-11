Frau will an Ampel Straßenbahntür öffnen: Tödlich verletzt

Eine 54-jährige Frau ist in Bonn tödlich verletzt worden, als sie an einer Ampel die Tür einer Straßenbahn öffnen wollte.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Straßenbahn am Vorabend an einer roten Ampel gestoppt. Die Frau hatte laut Zeugen offenbar versucht, eine Tür zu öffnen. Als die Bahn bei Grün wieder anfuhr, stürzte die 54-Jährige laut Polizei und wurde erfasst und schwer verletzt. Sie starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.