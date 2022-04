Freibad-Saison in NRW startet ohne strenge Corona-Regeln

Düsseldorf (dpa/lnw) -

In Nordrhein-Westfalen startet die Freibad-Saison vielerorts ohne strenge Corona-Regeln. «Da ja im Grunde fast alle Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen Geschichte sind, kann auch von einem Freibad-Betrieb wie vor der Pandemie ausgegangen werden», sagte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Essen. Badbetreiber könnten jedoch weiterhin selber per Hausrecht entscheiden, ob die 2G- oder die 3G-Regel gelte. Viele Freibäder wollen am 1. Mai öffnen.

Von dpa