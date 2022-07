Freispruch für Frau in Maskenverweigerer-Prozess

Bonn (dpa/lnw)

Zwei Jahre nach dem Auftritt von Maskenverweigerern in einem Supermarkt in Troisdorf hat das Bonner Landgericht in einem zweiten Verfahren eine 33-Jährige freigesprochen. Die Angeklagte - so hieß es im Urteil am Freitag - habe damals die gewalttätige Situation nicht provoziert. Auch habe sie gegen die Aufforderung der Polizei, ihre Personalien zu zeigen, keinen Widerstand geleistet.

Von dpa