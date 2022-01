Freispruch im Prozess um Waffenverkauf an Lübcke-Mörder

Paderborn/Borgentreich



Der im Zusammenhang mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke angeklagte 66-Jährige aus Borgentreich ist vom Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Das Landgericht Paderborn sah es in seinem Urteil am Mittwoch nicht als erwiesen an, dass Flohmarkt-Händler dem Rechtsextremisten und Lübkes späteren Mörder Stephan Ernst die Tatwaffe verkauft hatte.



Von dpa