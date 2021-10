Freundin beleidigt: 19-Jähriger durch Stiche verletzt

Leverkusen (dpa/lnw)

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Streit in Leverkusen lebensgefährlich verletzt worden, weil er sich abfällig über die Freundin des Tatverdächtigen geäußert haben soll. Ein 22-Jähriger soll deshalb auf dem Parkplatz eines Berufskollegs im Stadtteil Opladen auf den 19-Jährigen eingestochen haben und ihm am Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Der Verdächtige habe sich mit seiner Anwältin auf der Polizeiwache in Opladen gestellt, nachdem er zunächst vom Tatort geflüchtet war. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Köln mit.

Von dpa