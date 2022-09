Fridays For Future demonstriert: Proteste auch in NRW

Der Krieg in der Ukraine und die aktuelle Energiekrise ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future will mit einem großen Streiktag daran erinnern, dass die Zeitbombe Klimawandel trotzdem weiter tickt.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg (M) aus Schweden nimmt an einer «Fridays for Future»-Demonstration teil.

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future hat für diesen Freitag zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. Allein in Deutschland solle es Demonstrationen in gut 270 Städten geben, die größten Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen seien in Köln und Düsseldorf geplant, sagte eine Sprecherin in Berlin. NRW-weit wurden mehr als 50 Veranstaltungen angemeldet, wie aus einer Übersicht von Fridays For Future hervorgeht.

«Extreme Waldbrände in Frankreich, Dürrekatastrophe in Italien, Rekordhitze in Deutschland - die Klimakrise kommt uns immer näher», heißt es im Aufruf der Klimaschutzbewegung. Die Bundesregierung müsse konsequent aus Kohle, Gas, Öl und Atomkraft aussteigen und Länder des globalen Südens stärker bei der Bewältigung der Klimakrise unterstützen.

Angemeldet zu dem Protest seien ab 12.00 Uhr in Köln etwa 2500 Teilnehmer, sagte ein Polizeisprecher. Versammlungsort ist demnach der Heumarkt. Geplant ist, dass der Demonstrationszug später durch die Innenstadt zieht. Die Polizei rechnet mit einem friedlichen Verlauf. In Düsseldorf treffen sich die Demonstranten gegen 17.00 Uhr auf der Landtagswiese.