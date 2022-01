Frisiertes Mofa mit Tempo 100 in Bonn gemessen

Die Polizei hat in Bonn ein Mofa aus dem Verkehr gezogen, das auf dem Prüfstand rekordverdächtige 100 Stundenkilometer schnell war.

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Zugelassen ist das Gefährt für 25 km/h, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dem 15-jährigen Fahrer sowie dem Halter des Mofas drohen nun Strafverfahren. Der Jugendliche habe das Tempo selbst übrigens nur schätzen können - ein Tacho fehlte an seinem heißen Ofen. Das Mofa wurde am Mittwochabend sichergestellt.