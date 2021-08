Fröhliche Farben fehlen

Die Ahr ist Luftlinie rund 200 Meter entfernt und nicht zu sehen. Als am 14. Juli 2021 die katastrophale Hochwasserwelle durch das Tal rauscht, fühlten sie sich deshalb in der evangelischen Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr zunächst sicher. Dann kam die Flut – und alles ist zerstört. Jetzt bereiten die Verantwortlichen einen provisorischen Neustart vor – auch mit Hilfe der Spenden unserer Leser.

Der Spielplatz hinter der evangelischen Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler sieht schon ziemlich aufgeräumt aus, nur etwas trostlos. Auch im Gebäude der „Arche Noah“ ist weitgehend klar Schiff. Staub und Dreck statt Wasser und Schlamm, die Möbel sind abtransportiert, der Schutt ist weg. Also alles geregelt hier? Die meiste Arbeit kommt wohl noch. Am 1. September startet die Kita nach den Sommerferien wieder. Aber wo? Und wie? Und wer wird kommen? Knapp zwei Wochen vor dem Neustart seien noch fast alle Fragen offen, bedauerte Pfarrer Thomas Rheindorf am Donnerstag beim Besuch unserer Zeitung in Bad Neuenahr.

Die „Arche Noah“ ist ein Traditionshaus im Ortsteil Bad Neuenahr. Schon vor Jahrzehnten wurde sie eröffnet, 2010 zog sie ins Erdgeschoss des ehemaligen Grundschulgebäudes gleich neben dem Pfarrzentrum. Erst waren es zwei Gruppen, inzwischen gibt es sechs Gruppen mit 115 Plätzen. Eine große Kita. Das Gebäude ist heute ein Mehrgenerationenhaus mit Räumlichkeiten im oberen Geschoss für Angebote, die sich an ältere Menschen richten: Sprachkurse, Strick-Café, Senioren-Schach.

Die Projekte der WN-Spendenaktion für Kitas im Hochwasser-Gebiet Sieben Kitas in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau, die von drei Trägern geführt werden, stehen im Fokus der Spendenaktion, zu der die Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten Partner, aufgerufen hat. Foto: Gunnar A. Pier Kita St. Pius: „Betreten verboten! Lebensgefahr“ steht auf einem Schild am Zaun des Geländes. Das Gebäude muss abgerissen werden. Für die meisten der einst 80 Kinder gibt es eine Not-Kita, die in einem Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet wurde. Der Betrieb läuft dort bereits. Foto: Gunnar A. Pier Die Kita St. Mauritius liegt etwas außerhalb im Ortsteil Heimersheim. Ob das Gebäude erhalten werden kann, steht noch nicht fest. Für den Übergang wird zunächst an eine Zeltlösung, mittelfristig eine Container-Kita gedacht. Foto: Gunnar A. Pier Kita St. Hildegard: Die Integrative Kindertagesstätte der Caritas liegt direkt an der Ahr zwischen den Ortsteilen Bad Neuenahr und Ahrweiler. Gebäude und Außenanlagen wurden komplett geflutet. Das Haus ist inzwischen komplett leergeräumt. Foto: Gunnar A. Pier Die evangelische Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 18. August 2021 wurde komplett geflutet. Nun bereitet die Gemeinde einen Neustart in provisorisch eingerichteten Räumlichkeiten in der ersten Etage des Mehrgenerationenhauses vor. Foto: Gunnar A. Pier Das Blandine-Merten-Haus ist eine Kita nahe der Ahr im Ortsteil Bad Neuenahr mit gut 140 Plätzen. Ob das Gebäude erhalten werden kann, ist noch nicht ganz klar. Geplant ist die Einrichtung einer Ausweich-Kita, vermutlich zunächst als Zelt-, später als Containerlösung. Foto: Gunnar A. Pier In der St.-Laurentius-Kita wird in diesen Tagen fleißig gearbeitet: Freiwillige aus dem gesamten Bundesgebiet entkernen das Gebäude der Einrichtung mit 100 Plätzen. Derzeit gibt es einen Notbetrieb, geplant ist eine Ausweich-Kita im Kloster Calvarienburg. Foto: Gunnar A. Pier In Dernau bot die Kita St. Johannes der Apostel Platz für 65 Kinder. Die Flut hat alles zerstört. Wenn alles klappt, startet das Team zum 1. September – in einem Provisorium in einer Grundschule im nahen Holzweiler. Foto: Gunnar A. Pier

Die Ahr ist Luftlinie rund 200 Meter entfernt und nicht zu sehen. Als am 14. Juli 2021 die katastrophale Hochwasserwelle durch das Tal rauscht, fühlten sie sich deshalb in der „Arche Noah“ zunächst sicher. „Wir dachten: Ach, das kommt doch nicht bis zum Kindergarten“, erinnert sich Elke Eumann aus der Gemeindeleitung an jenen Mittwochabend. „Aber dann ging es ganz schnell.“ Innerhalb kürzester Zeit stieg das Wasser in den Straßen rund um die Kita fast zwei Meter hoch. Das Gebäude wurde komplett geflutet, bis auch die mannshohen Schränke in den Gruppenräumen nicht mehr oben herausragten, während die Wassergewalten draußen in der Ecke vom Hof 18 demolierte Auto auftürmten.

Per Eltern-App informierten die Mitarbeiter, dass die Kita am nächsten Tag wohl geschlossen bleibe. Darüber können sie heute nur lachen – heute, mit dem Wissen, dass hier monatelang gar nichts mehr richtig geht. Und Elke Eumann fällt noch so ein im Nachhinein ulkiges Telefonat vom nächsten Morgen ein: „Es haben zwei Kollegen angerufen und gesagt, dass sie eventuell zehn Minuten später ins Büro kommen. Ich habe gefragt: In welches Büro?“ Rund um das Pfarrzentrum schoss da das Wasser noch immer hüfthoch durch die Straßen. Alle Häuser sind zerstört.

Das ist nun gut fünf Wochen her, und fleißige Helfer, darunter viele Soldaten, haben die meiste Verwüstung beseitigt. Die Kita ist nun ein feuchter, dreckiger Rohbau.

Für den Neustart am 1. September gibt es bisher nicht viel. Im oberen Bereich darf die „Arche Noah“ zwei Räume nutzen – karg eingerichtete Funktionsräume, ideal für einen Seniorenkaffeenachmittag. Kinderstühlchen, Malsachen, Puppenküche oder einfach nur fröhliche Farben fehlen. Wo sie wann herkommen sollen, ist noch ungewiss.

Und wie viele Kinder kommen überhaupt? „Die App-Nachricht, dass es wieder losgeht, haben noch nicht alle gesehen“, sagt die stellvertretende Kita-Leiterin Natalia Jesser. Kein Wunder, viele haben ihr Smartphone in den Fluten verloren. „Wir haben auch keine Telefonnummern mehr, alle Akten sind abgesoffen.“ Es sind so praktische Probleme, die die Kita-Verantwortlichen gerade im Ungewissen darüber lassen, wie groß der Betreuungsbedarf überhaupt noch ist. „Viele Familien sind weggezogen“, sagt Elke Eumann traurig. Verständlich: Die Flutkatastrophe hat für so viel Zerstörung gesorgt, dass es ganz einfach nicht mehr genug Häuser für alle gibt.

Aber das Team will weitermachen. Mit ganzer Kraft und viel Unterstützung nicht zuletzt unserer Leser wird wieder Leben zurückkehren in das alte Gebäude.