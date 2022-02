Frontalzusammenstoß auf Landstraße: Zwei Schwerverletzte

Soest (dpa/lnw)

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Soest sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 64 Jahre alte Frau war am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 46-jährige Fahrer des Autos wurde schwer verletzt - ebenso die Autofahrerin, die von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste.

Von dpa