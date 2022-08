Frontalzusammenstoß mit Bus: Ein Toter und drei Verletzte

Eitorf (dpa/lnw)

Beim Frontalzusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Schulbus sind in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) der Autofahrer tödlich, sein Beifahrer schwer und zwei Kinder im Bus leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der 74-jährige Pkw-Fahrer am Montagmittag auf einer Landstraße in den Gegenverkehr. Beim Frontalzusammenstoß mit dem Bus seien beide Männer im Auto eingeklemmt worden. Der 74-Jährige starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle, der schwer verletzte 49-jährige Beifahrer sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Von dpa