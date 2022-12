Frost bleibt, mehr Sonne kommt

Essen (dpa/lnw)

Es bleibt in den nächsten Tagen frostig in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht zu Dienstag würden Temperaturen zwischen minus fünf und minus acht erwartet, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Sonntag. In Tälern der Nordeifel könnten es sogar minus zehn Grad werden. Das wäre dann eine der bislang kältesten Nächte in diesem Jahr. Insgesamt werde sich das Wetter in den nächsten Tagen auflockern und die Sonne immer wieder hervorkommen. Vor allem im Norden und Osten von Nordrhein-Westfalen herrsche Dauerfrost.

Von dpa