Fuat Kilic kehrt als Chefcoach zu Alemannia Aachen zurück

Aachen (dpa/lnw)

Fuat Kilic kehrt als Cheftrainer zum Regionalligisten Alemannia Aachen zurück. Er werde bereits am Samstag im Spiel gegen Rot-Weiss Essen wieder auf der Trainerbank Platz nehmen, teilte der Verein am Freitag mit. «Die Alemannia ist für mich eine Herzensangelegenheit, und ich hatte bereits eine erfolgreiche Zeit am Tivoli», sagte Kilic, der bereits von 2016 bis 2020 Coach in Aachen war. «Kurzfristig gilt es jetzt, den Verein wieder sportlich zu stabilisieren.»

Von dpa