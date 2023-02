«Führer Bunker» in Hinterhof: Staatsschutz ermittelt

Wegen einer Gartenhütte mit der Aufschrift «Führer Bunker» hat in Essen der Staatschutz Ermittlungen aufgenommen. Das Häuschen war bei dem Einsatz eines Sondereinsatzkommandos im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag bestätigte. Zuvor hatten Medien berichtet.

Grund für den Einsatz war demnach eine Auseinandersetzung eines Ehepaars, das in dem Mehrfamilienhaus lebt. Eine Frau hatte sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sie mit ihrem mutmaßlich betrunkenen Mann in Streit geraten sei. Er habe sich in der Wohnung im Stadtteil Katernberg verschanzt und Zugang zu einer Schusswaffe. Ein Sondereinsatzkommando nahm den Mann später in der Wohnung fest. Es wurde niemand verletzt.

Der 63-Jährige sei polizeibekannt, sagte die Polizeisprecherin. Ob das Gartenhaus ihm gehöre, sei allerdings noch Teil der Ermittlungen. In der Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschuss-Waffe sowie mehrere Messer.