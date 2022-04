Führerscheinloser Stolberger in fremdem Auto erwischt

Stolberg (Rheinland) (dpa/lnw)

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag ohne Führerschein und mit Drogen im Fahrzeug erwischt worden. Der bereits polizeibekannte Mann aus Stolberg (Städteregion Aachen) war Kriminalbeamten aus Aachen beim Vorbeifahren aufgefallen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Wenig später ertappten Polizisten ihn in Stolberg neben einem Auto, dessen Fahrgestellnummer und Nummernschilder demnach nicht mit dem Pkw zusammenpassten.

Von dpa