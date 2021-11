Führich fehlt Stuttgart: Kempf womöglich für Bielefeld fit

Stuttgart (dpa/lsw)

Der VfB Stuttgart muss in der ohnehin stark ersatzgeschwächten Offensive nun vorerst auch noch auf Chris Führich verzichten. Der 23-Jährige erlitt beim 1:4 in Augsburg am Sonntag einen Teil-Innenbandriss im Sprunggelenk, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Von dpa