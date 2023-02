Fünf Verletzte bei Brand in Pflegeheim

Bochum (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einer Pflegeeinrichtung in der Bochumer Innenstadt sind am Freitag fünf Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäusern behandelt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Mehrere Etagen des Heims waren demnach stark verraucht und mussten gelüftet werden. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Von dpa