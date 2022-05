Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Ein 42 Jahre alter Autofahrer übersah am Mittwochabend in einem Kreuzungsbereich auf einer Kreisstraße bei Ascheberg das Auto einer 62 Jahre alten Frau, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Dadurch sei es zum Zusammenstoß gekommen. Im Auto der Frau saßen demnach drei weitere Mitfahrerinnen. Bei dem Unfall seien zwei Menschen schwer und drei leicht verletzt worden. Wer welche Verletzungen erlitten hatte, war zunächst nicht bekannt. Für die Versorgung der Verletzten waren demnach auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.