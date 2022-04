Fünf Verletzte nach mutmaßlichem Streit zwischen Familien

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei einem mutmaßlichen Streit zwischen zwei verfeindeten Familien sind in Düsseldorf mehrere Männer verletzt worden. Das Geschehen, an dem etwa 10 bis 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen, habe am Mittwoch einen größeren Einsatz ausgelöst, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Lage der Dinge seien fünf Männer verletzt worden, die mittlerweile aber alle wieder die Kliniken verlassen hätten.

Von dpa