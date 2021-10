Fünf Weltkriegsbomben entschärft: Autobahn bei Köln gesperrt

Köln (dpa)

Im Kölner Stadtteil Rondorf sind am Dienstagvormittag gleich fünf Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Autobahn 4 musste während der Entschärfungsarbeiten am Nachmittag für rund eine Stunde ab dem Kreuz Köln-West in Fahrtrichtung Olpe und ab Köln-Köln Süd in Fahrtrichtung Aachen gesperrt werden, wie die Stadt Köln mitteilte.

Von dpa