Fünfjähriger in Düsseldorf angefahren - schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist in Düsseldorf von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei beim Überqueren einer Straße von dem Fahrzeug angefahren worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Junge am Dienstag zwischen geparkten Autos hervorgekommen und auf die Straße gelaufen. Laut Polizei wollte er vermutlich seiner Mutter folgen, die kurz zuvor mit einem weiteren Kind die Straße überquert hatte. Der 21-jährige Fahrer habe noch gebremst, fuhr den Jungen aber dennoch mit dem Transporter an. Nach dem Unfall brachte ein Rettungswagen den Jungen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.