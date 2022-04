Für 82.500 Schüler beginnen Abiturprüfungen in NRW

In Nordrhein-Westfalen beginnen nach mehr als zwei Jahren Schulbetrieb unter pandemiebedingten Einschränkungen an diesem Dienstag die Abiturprüfungen. Es sei trotz aller zurückliegenden Erschwernisse sichergestellt, dass die Prüflinge «zu einem vollwertigen und erfolgreichen Abschluss ihrer schulischen Laufbahn kommen» könnte, versicherte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag.

Rund 73.000 Schülerinnen und Schüler an 968 öffentlichen und privaten Gymnasien, Gesamtschulen, an Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs legen diesmal ihre Abiturprüfungen ab. Insgesamt gibt es in 40 Fächern zentrale schriftliche Prüfungen. Hinzu kommen rund 9500 Schüler von 234 öffentlichen und privaten Berufskollegs. Wegen der beruflichen Ausrichtung sind für diese Schülerschaft insgesamt 47 Prüfungsfächer vorgesehen.

Auch in diesem Jahr wurden Gebauer zufolge Anpassungen vorgenommen, um «den pandemiebedingten Herausforderungen der letzten Jahre Rechnung zu tragen». So hatten die angehenden Abiturienten zur besonderen Vorbereitung vom 1. bis zum 7. April nur noch Unterricht in den Abifächern. Erneut steht den Lehrkräften ein erweitertes Aufgabenspektrum zur Verfügung, damit sie die Aufgaben bestmöglich an die erteilten Unterrichtsinhalte anpassen können.

Die schriftlichen Prüfungen werden zwischen dem 26. April und dem 10. Mai geschrieben. Die mündlichen Prüfungen finden ab dem 11. Mai statt. Der letztmögliche Tag der Zeugnisausgabe ist der 25. Juni.