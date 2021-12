Für standsichere Böschung: Baumrodung am Tagebau Hambach

Kerpen (dpa/lnw)

In der Nähe des Braunkohletagebaus Hambacher Forst lässt der Energiekonzern RWE Power Bäumen roden und eine Straße abreißen. Die Maßnahmen dienten nicht der Kohlegewinnung, sagte ein Sprecher des Tagebaubetreibers RWE. In dem Bereich vorkommender Kies und Sand soll eingesetzt werden, um die Böschungen des Tagebaus abzuflachen. «Es dient der Herstellung dauerhaft standsicherer Böschungen und damit der Gestaltung der Wald-See-Landschaft, die dem Tagebau folgen wird», teilte RWE mit. Der Braunkohletagebau Hambach soll 2029 auslaufen. Das Loch soll mit Wasser zu einem See aufgefüllt werden. Der Tagebau liegt im Rheinischen Revier zwischen Kerpen und Jülich.

Von dpa