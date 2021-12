Funkel glaubt nicht an Haaland-Verbleib in Dortmund

Dortmund (dpa)

Der frühere Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel glaubt nicht an eine Zukunft von Erling Haaland beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. «Ich würde es den Dortmundern wünschen, dass Haaland noch ein Jahr bleibt, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran», sagte Funkel im Sky-Interview. «Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir ihn nach dieser Saison noch ein Jahr in der Bundesliga sehen können», sagte der 68-jährige Funkel. «Es ist», meinte Funkel, «immer eine Freude, ihm zuzusehen, wenn er ein Tor gemacht hat oder er auch mal grimmig oder böse guckt, wenn ihm wenig gelungen ist. Er ist eine Attraktion für die gesamte Bundesliga. Ich kann es aber fast nicht glauben, dass er noch ein Jahr bleibt, obwohl ich mir natürlich wünsche.»

Von dpa