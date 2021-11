Fußball-Stadion wird umbenannt - RWE startet Fundraising

Essen (dpa/lnw)

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen erwirbt die Namensrechte am heimischen Stadion selbst und wird von Januar 2022 an im «Stadion an der Hafenstraße» spielen. Das gab der Traditionsclub am Montag bekannt. Aktuell heißt die Spielstätte offiziell «Stadion Essen».

Von dpa