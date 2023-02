Fußballerinnen des 1. FC Köln erstmals im großen Stadion

Köln (dpa)

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln dürfen sich auf eine große Kulisse freuen. Das Team wird am 23. April gegen Eintracht Frankfurt erstmals ein Bundesliga-Heimspiel im 50.000 Zuschauer fassenden RheinEnergieStadion in Köln bestreiten. «Wir wollen für den deutschen Frauenfußball ein Ausrufezeichen in die Sportwelt senden», sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim 1. FC Köln. «Dieses Spiel im RheinEnergieStadion ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Professionalisierung des FC-Frauenfußballs.»

Von dpa