Fußgänger stirbt bei Unfall auf A1 in Hürth

Auf der Autobahn 1 in Hürth bei Köln ist am Montag ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Identität des Mannes sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei in Köln mit. Die A1 sei zwischen dem Autobahnkreuz West und der Anschlussstelle Gleuel in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Unfallspuren würden aufgenommen, die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauerten an. Nach Zeugenaussagen soll der Mann gegen 7.30 Uhr aus einem Waldstück kommend die Fahrbahn in Richtung Süden betreten haben.