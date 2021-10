Fußgänger von Auto angefahren: Tödlich verletzt

Bei dem Versuch, eine Straße zu überqueren, ist ein Fußgänger in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis)von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Der 61-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, wo er später gestorben sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Der 25 Jahre alte Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Die Fahrbahn wurde am Donnerstagabend für mehrere Stunden gesperrt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet