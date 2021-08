Fußgängerin an Haltestelle von Auto erfasst: Schwer verletzt

Eine 55-jährige Frau ist an einer Bushaltestelle in Erkrath (Kreis Mettmann) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Mann war am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen an einem stehenden Bus vorbeigefahren und hatte die Frau übersehen, wie die Polizei mitteilte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.