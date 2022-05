Fußgängerin in Dortmund durch Schuss ins Bein verletzt

Dortmund (dpa/lnw)

Eine 39-jährige Fußgängerin ist in Dortmund durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Die Frau sei in einer Wohnstraße auf dem Bürgersteig unterwegs gewesen, als das vermutlich aus einem Luftgewehr abgefeuerte Projektil sie getroffen habe, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Verletzte musste im Krankenhaus operiert werden.

Von dpa