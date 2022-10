Gasexplosion angedroht: Bielefelder in Klinik

Bielefeld

Der 63-Jährige, der in der Bielefelder Geschäftsstelle der Barmer-Krankenkasse eine Gasexplosion angedroht hatte, ist in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Freitag mit, bei der Bedrohungssituation in der Innenstadt sei eine „psychische Ausnahmesituation“ des Mannes als Hintergrund anzunehmen.

Von dpa