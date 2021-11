Gaspreise geben Uniper Schwung

Düsseldorf (dpa)

Die gestiegenen Erdgaspreise schieben die Geschäfte des Energiekonzerns Uniper an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 405 Millionen auf 614 Millionen Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg ebenfalls um mehr als die Hälfte auf 487 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Freitag mitteilte. Erste Eckdaten hatte Uniper Ende Oktober vorgelegt und in diesem Zuge die Prognose für das Gesamtjahr erhöht.

Von dpa