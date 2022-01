Gastronomieverband: «2G plus» wäre Schlag ins Kontor

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die in der Diskussion befindliche bundesweite Verschärfung der Corona-Auflagen für Gäste in der Gastronomie von «2G» auf «2G plus» wäre aus Verbandssicht wieder ein Schlag ins Kontor für der nordrhein-westfälischen Branche. Spontanbesuche im Restaurant, im Café oder der Pizzeria würden damit zumeist ausbleiben und das insbesondere dort, wo die Testinfrastruktur nicht ausreiche, sagte der Dehoga NRW-Sprecher Thorsten Hellwig am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa