Gebäudekomplex nach Geldautomatensprengung massiv beschädigt

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Bei einer Geldautomatensprengung in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) ist ein Gebäude so stark beschädigt worden, dass eine weitere Nutzung zunächst nicht möglich ist. Der Geldautomat, der in der Nacht zu Mittwoch gesprengt wurde, befand sich in einem Gebäudekomplex, in dem mehrere Gewerbe untergebracht waren, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Anwohner wurden demnach durch zwei Explosionen aus dem Schlaf gerissen und alarmierten die Einsatzkräfte.

Von dpa