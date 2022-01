Geburtenzahl in NRW so hoch wie lange nicht mehr

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr einer Schätzung zufolge mehr Kinder zur Welt gekommen wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die Hand eines zwei Wochen alten Säuglings liegt in der Hand seiner Mutter.

In dem Bundesland habe es 2021 etwa 174.400 Neugeborene gegeben und damit 4300 mehr als 2020, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mit. Das war ein Anstieg von etwa 2,5 Prozent.

Die Statistiker begründeten die Entwicklung wie üblich nicht. Zuletzt hatte es in dem Bundesland im Jahr 2000 mit 175.144 Lebendgeborenen eine höhere Geburtenzahl gegeben.

Die Zahl für 2021 ist nur eine Schätzung, genauere Angaben will das Statistikamt im Juni vorlegen.