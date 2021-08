Geburtstagsständchen der Fans: Florian Silbereisen gerührt

Mit einem Geburtstagsständchen hat das Publikum bei der Schlagerstrandparty Entertainer Florian Silbereisen zu Tränen gerührt. «Ich weine jetzt schon», sagte Silbereisen am Samstagabend, als seine Fans in der ARD-Livesendung das Lied anstimmten.

Mit der großen «Schlagerstrandparty» im Amphitheater in Gelsenkirchen feierte Silbereisen gleich doppelt - seinen 40. Geburtstag und sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. «Aj, aj, aj, ich werde so langsam alt», sagte der Entertainer zu Beginn der rund dreieinhalb Stunden langen Show. «Die grauen Haare werden so langsam mehr, aber ich bin topfit!»

Standesgemäß ließ sich der Traumschiff-Kapitän zu Beginn der Show mit einem Motorboot zu seiner Party fahren. «385 Tage sind seit unserer letzten großen Eurovisionsshow mit Publikum vergangen», rief Silbereisen dem Publikum am Rhein-Herne-Kanal entgegen. «Aber heute hat das Warten endlich ein Ende.»