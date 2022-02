Gedenken an getötete Polizisten im Düsseldorfer Landtag

Der Innenausschuss im Düsseldorfer Landtag soll bei seiner Sitzung am Donnerstag der beiden in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten gedenken. Er werde dafür zu Beginn der Sitzung einige persönliche Worte zu dem Vorfall sagen, so der Ausschussvorsitzende Daniel Sieveke (CDU) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

«Die Bluttat von Rheinland-Pfalz hat auch uns in NRW schwer erschüttert. Sie erinnert uns schmerzhaft an das besondere und allgegenwärtige Risiko für Polizistinnen und Polizisten, dem sie im Dienst für unser aller Sicherheit ausgesetzt sind», sagte Sieveke: «Ich bin sicher, dass kein Innenpolitiker in dieser Woche im Ausschuss sitzen kann, ohne an den Polizeibeamten und die junge Kommissaranwärterin zu denken. Dem möchte ich Rechnung tragen.»

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Kusel erschossen worden. Gegen die beiden 32 und 38 Jahre alten Verdächtigen erging am Dienstag Haftbefehl wegen Mordes, sie sind in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.