Gedenkfeier zum Volkstrauertag wegen Corona nicht öffentlich

Düsseldorf/Dormagen (dpa/lnw)

Die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag in Nordrhein-Westfalen findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur mit geladenen Gästen statt. An der nicht-öffentlichen Feier am Samstag (ab 15.00 Uhr) im Kloster Knechtsteden in Dormagen nehmen laut einer Mitteilung unter anderem Vertreter des Landtags, der Landesregierung, des Volksbundes, der Stadt und der Bundeswehr teil. Die Gedenkrede hält NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU).

Von dpa